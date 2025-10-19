ULTRA REF | arriva Anni Luce

Funweek.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 21 al 26 ottobre, ULTRA REF — il programma del Romaeuropa Festival al Mattatoio — presenta Anni Luce, la rassegna a cura di Maura Teofili che esplora i territori del futuro teatrale italiano, puntando sul sostegno alla creatività emergente. Protagonisti di questa edizione sono Agnese Banti, Caterina Marino, Alice Sinigaglia e Pietro Angelini con Pietro Turano, affiancati dal progetto Powered by REF, divenuto ormai il cuore pulsante della sezione e spazio dedicato alla generazione under 30 di artiste e artisti attivi nell’ambito delle arti performative. Promosso in collaborazione con Carrozzerie n. 🔗 Leggi su Funweek.it

