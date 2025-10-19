Ultimo schiaffo recensione | una storia di perdenti da un regista con una voce originale

Dopo il successo di Zoran, Matteo Oleotto torna al grande schermo con Ultimo schiaffo, una black comedy, o "commedia triste", su uno splendido gruppo di perdenti. Al cinema a inizio 2026. Da un festival all'altro, da Venezia a Roma. Ricordiamo benissimo il passaggio di successo alla Settimana della Critica di Zoran - il mio nipote scemo, anche se era il 2013 e sono passati dodici anni da allora. Lo ricordiamo perché è il film con cui avevamo imparato a conoscere l'esordiente Matteo Oleotto che abbiamo poi ritrovato anche in tv con una delle fiction più interessanti degli ultimi anni, Volevo fare la rockstar. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

