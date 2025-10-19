Ultimissime Juve LIVE | le parole di Tudor alla vigilia della trasferta di Como si ferma Zhegrova Le probabili formazioni
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 18 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 17 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 18 ottobre 2025. Probabili formazioni Como Juve: le possibili scelte di Tudor per il match del Sinigaglia. Come sopperire all’emergenza in difesa e quel dubbio sulla trequarti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondisci con queste news
"La Juve non valuta un intervento sul mercato": queste le parole di Fabrizio Romano sulle ultimissime voci in casa bianconera, dopo lo stop di Bremer ? #Juve #SpazioJ - facebook.com Vai su Facebook
Tudor, diretta conferenza Como-Juventus: le dichiarazioni - La Juve è attesa dalla trasferta di Como, importante per cercare di interrompere la pareggite degli ultimi turni. Da tuttosport.com
Conferenza stampa Tudor pre Como Juve: il VIDEO con le parole del tecnico bianconero - Conferenza stampa Tudor pre Como Juve: il VIDEO con le parole del tecnico alla vigilia del match della 7ª giornata di Serie A 2025/26 (Marco Baridon inviato all’Allianz Stadium) – Igor Tudor è interve ... Secondo juventusnews24.com
Como-Juventus, la conferenza di Tudor LIVE - Juventus, le parole di Igor Tudor in conferenza stampa. Secondo ilbianconero.com