ugl con autogrill contro farwest

Dura reazione di Autogrill contro le inchieste andate in onda venerdì 10 e venerdì 17 ottobre 2025 su Rai 3 all’interno del programma “FarWest“, che ha veicolato «una immagine distorta della realtà operativa e dei rigorosi standard di igiene e qualità adottati da sempre dall’azienda». Autogrill, precisando che il servizio è insieme «diffamatorio, manipolatorio e non rappresentativo dell’impegno quotidiano profuso dai suoi 9mila dipendenti in Italia », ha diffidato i responsabili della trasmissione affidando ai legali di valutare ogni iniziativa valida a ristabilire il vero. «Autogrill opera nel pieno e scrupoloso rispetto delle normative vigenti si legge nella nota - applicando protocolli di sicurezza alimentare e igiene che superano gli standard di legge». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

