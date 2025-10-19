ue stretta contro la flotta ombra russa

L’ Unione Europea si prepara a un nuovo intervento per fermare la cosiddetta “ flotta ombra ” russa, l’insieme di petroliere che continuano a trasportare il greggio di Mosca eludendo le sanzioni grazie a bandiere di comodo. Secondo un documento riservato visionato dall’ Ansa, la proposta sarà esaminata dai ministri degli Esteri riuniti a Lussemburgo. L’iniziativa mira a colpire non solo le singole navi, ma l’intera rete che ne consente l’attività: compagnie assicurative, registri navali, servizi di approvvigionamento e logistica. Nel testo di cinque pagine si sottolinea che le imbarcazioni «non solo contribuiscono a rafforzare l’economia di guerra di Mosca, ma rappresentano anche una minaccia per l’ambiente e per la sicurezza della navigazione». 🔗 Leggi su Lettera43.it

