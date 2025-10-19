Ucraina Zelensky | Putin non si ferma con le parole servono passi decisivi degli alleati
(Adnkronos) – Volodymyr Zelensky fa appello agli alleati dopo l’incontro di venerdì con Donald Trump. “L’Ucraina non darà mai ai terroristi alcuna ricompensa per i loro crimini e contiamo sui nostri partner per mantenere questa posizione”, scrive su X il presidente ucraino, che non ha ottenuto i missili Tomahawk e che nel post chiede “passi . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
