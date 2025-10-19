Ucraina-Russia Ue si ricompatta attorno a Kiev e chiede piano di pace come quello di Gaza Putin detta le condizioni | Vogliamo il Donetsk
La condizione di Mosca per il cessate il fuoco resta la cessione ucraina della regione del Donetsk. In cambio però Putin sembrerebbe aprirsi alla possibilità di un parziale ritiro dai territori di Zaporizhia e Kherson Piena cessione del Donetsk come condizione per porre fine alla guerra in Uc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Guerra Ucraina Russia, leader europei con Zelensky: “Piano di pace come a Gaza”. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, leader europei con Zelensky: “Piano di pace come a Gaza”. Da tg24.sky.it
Ucraina: Costa (Ue), “la Russia smetta di uccidere e distruggere”. Dall’Europa sostegno a Kiev e appello per la pace - Integrità territoriale, rispetto dei confini riconosciuti a livello internazionale. Lo riporta agensir.it
Ucraina, la richiesta di Putin a Trump: "Kiev ceda il Donetsk" - E' la richiesta fatta dal presidente russo Vladimir Putin al presidente americano Donald Trump come condizione per mettere fine alla guerra tra Russia e ... Si legge su msn.com