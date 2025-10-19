Ucraina-Russia Trump | Zelensky deve accettare le condizioni di Putin o sarà distrutto

(Adnkronos) – La Russia “prenderà qualcosa” dall’Ucraina. Kiev deve “accettare le condizioni poste da Vladimir Putin per la fine della guerra o il presidente russo distruggerà l’Ucraina”. E’ il quadro che Donald Trump prospetta per la guerra in corso da oltre 3 anni e mezzo. Il presidente degli Stati Uniti è reduce dalla telefonata con . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ucraina-Russia, Trump: “Zelensky deve accettare le condizioni di Putin o sarà distrutto”

News recenti che potrebbero piacerti

«A Vladimir Putin servono altri 100 anni per vincere la guerra in Ucraina: la Russia ha perso un milione di soldati in soli 10 mesi» - facebook.com Vai su Facebook

Guerra Ucraina Russia, Zelensky alla Casa Bianca da Trump: "Serve cessate il fuoco". LIVE - X Vai su X

Ucraina-Russia, Trump: "Zelensky deve accettare le condizioni di Putin o sarà distrutto" - In particolare, secondo il Financial Times, venerdì Trump ha recapitato a Zelensky una sorta di auto aut nel "burrascoso" incontro di venerdì alla Casa Bianca, che sarebbe più volte degenerato in una ... Segnala adnkronos.com

Guerra Ucraina, Zelensky: “Non daremo mai alla Russia alcuna ricompensa”. LIVE - L'Europa si schiera con Zelensky in una telefonata dopo l'incontro con Trump definito "teso" dai medi ... Si legge su tg24.sky.it

Trump a Zelensky: "Accetta le condizioni di Putin o l'Ucraina verrà distrutta". Il leader di Kiev: "Pronto a essere a Budapest" - Durante il recente incontro alla Casa Bianca, il presidente Usa e il leader ucraino avrebbero avuto un'accesa discussione ... Come scrive today.it