Ucraina la richiesta di Putin a Trump | Kiev ceda il Donetsk

Periodicodaily.com | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Kiev ceda il pieno controllo del Donetsk. E' la richiesta fatta dal presidente russo Vladimir Putin al presidente americano Donald Trump come condizione per mettere fine alla guerra tra Russia e Ucraina. Lo hanno rivelato al Washington Post due fonti al corrente dei dettagli del colloquio telefonico avvenuto giovedì tra i due leader. "La . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

