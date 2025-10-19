Ucraina la richiesta di Putin a Trump | Kiev ceda il Donetsk
(Adnkronos) – Kiev ceda il pieno controllo del Donetsk. E' la richiesta fatta dal presidente russo Vladimir Putin al presidente americano Donald Trump come condizione per mettere fine alla guerra tra Russia e Ucraina. Lo hanno rivelato al Washington Post due fonti al corrente dei dettagli del colloquio telefonico avvenuto giovedì tra i due leader. "La . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
