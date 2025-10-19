Ucraina Kiev colpisce impianti di Gazprom in Russia
Ucraina, le notizie di oggi domenica 19 ottobre – La diretta Zelensky dopo l’incontro con Trump avverte: “Non concederemo mai ricompensa a terroristi”. Kiev colpisce con droni impianto di Gazprom in Russia Inizio diretta: 191025 12:00 Fine diretta: 191025 23:00 14:52 191025 Droni Kiev hanno colpito anche raffineria russa di Novokuibyshevsk Lo Stato Maggiore ucraino ha affermato che un altro attacco con droni ha colpito la raffineria di petrolio russa di Novokuibyshevsk, nella regione di Samara vicino a Orenburg, provocando un incendio e danneggiando le sue principali unità di raffinazione. L’impianto di Novokuibyshevsk, gestito dalla grande compagnia petrolifera russa Rosneft, ha una capacità annuale di 4,9 milioni di tonnellate e produce oltre 20 tipi di prodotti a base di petrolio. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Guerra Ucraina, Kiev: colpiti nella notte 3 impianti energetici in Russia. Zelensky: «Donetsk? Nessuna ricompensa a Mosca» - Le forze armate ucraine rivendicano di aver colpito tre importanti impianti energetici strategici in profondità in territorio russo durante la scorsa notte. Segnala leggo.it
Guerra in Ucraina Kiev, colpito impianto gas russo a Orenburg, lontano 1'300 km - Droni ucraini hanno colpito e parzialmente distrutto un impianto russo per la raffinazione del gas naturale a Orenburg, nell'omonima regione che confina con il Kazakhistan, a circa 1'300 chilometri in ... bluewin.ch scrive
Guerra Ucraina, Zelensky: “Non daremo mai alla Russia alcuna ricompensa”. LIVE - L'Europa si schiera con Zelensky in una telefonata dopo l'incontro con Trump definito "teso" dai medi ... Riporta tg24.sky.it