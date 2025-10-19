Ucciso con una coltellata Muore a 23 anni dopo una lite nella zona universitaria È caccia all’assassino
Stavano andando a riprendere le auto per tornare a casa, a Fabriano. Serata in discoteca a Perugia come, qualche volta succedeva. Serata diventata tragedia all’alba di ieri. Per una ragione che gli inquirenti definiscono "futile" e che le indagini puntano a chiarire una volta che il presunto responsabile sarà individuato e arrestato. Una coltellata solo, un fendente, sembrerebbe, vibrato per uccidere. Un colpo che ha raggiunto Hekuran Cumani al petto e che, nell’arco di pochi attimi, lo ha ucciso. Il tempo di fare pochi metri, descritti dalle macchie di sangue sul catrame del parcheggio, poi il 23enne di Fabriano, di origini albanese, si è accasciato al suolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
Il 23enne è stato ucciso da una coltellata nel parcheggio della facoltà di Matematica di Perugia - facebook.com Vai su Facebook
Ucciso con coltellata a Perugia, in città per passare la serata. La vittima si chiamava Hekuran Cumani e viveva a Fabriano #ANSA - X Vai su X
Perugia, ragazzo di 23 anni ucciso con una coltellata alla gola: indagini in corso - Giovane ucciso a Perugia nella notte: il ragazzo di 23 anni è stato accoltellato durante una lite tra gruppi di ragazzi. Come scrive notizie.it
Muore a 23 anni ucciso con una coltellata, lo choc degli amici: “Non era capace di fare male a nessuno” - La vittima è il fabrianese di origini albanesi Hekuran Cumani che era andato a Perugia per trascorrere una serata con gli amici: è stato colpito in un parcheggio vicino al locale ... Lo riporta msn.com
Omicidio a Perugia, 23enne ucciso in piena notte con una coltellata all'interno di un parcheggio - Nelle prime ore del mattino un ragazzo di 23 anni è stato ucciso con una coltellata all’interno di un parcheggio situato nei pressi della facoltà di Matematica dell’Università degli Studi di Perugia. Segnala rtl.it