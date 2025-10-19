Stavano andando a riprendere le auto per tornare a casa, a Fabriano. Serata in discoteca a Perugia come, qualche volta succedeva. Serata diventata tragedia all’alba di ieri. Per una ragione che gli inquirenti definiscono "futile" e che le indagini puntano a chiarire una volta che il presunto responsabile sarà individuato e arrestato. Una coltellata solo, un fendente, sembrerebbe, vibrato per uccidere. Un colpo che ha raggiunto Hekuran Cumani al petto e che, nell’arco di pochi attimi, lo ha ucciso. Il tempo di fare pochi metri, descritti dalle macchie di sangue sul catrame del parcheggio, poi il 23enne di Fabriano, di origini albanese, si è accasciato al suolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ucciso con una coltellata. Muore a 23 anni dopo una lite nella zona universitaria. È caccia all’assassino