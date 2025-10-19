Ucciso con una coltellata le testimonianze degli amici | Lui non era capace di fare male a nessuno

Perugia, 19 ottobre 2025 – “Sono andati via verso mezzanotte. Si sono incontrati al bar, come sempre. Poi sono partiti. Non tutti, due macchine, per andare a ballare a Perugia. Alle 5 mio figlio mi ha chiamato per dirmi quello che era successo”. La compagnia, il bar dove ritrovarsi, l’amicizia trascorsa insieme. Le uscite, poche. “ Hekuran usciva poco, me lo diceva prima anche suo padre. Una di quella è stata questa. Ci crederesti?”. Lo racconta il padre di uno degli degli amici di Hekuran Cumani, ucciso all’alba di ieri nel parcheggio della facoltà di Matematica, dietro al 110 Cafè, mentre aspetta il figlio davanti alla questura. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ucciso con una coltellata, le testimonianze degli amici: “Lui non era capace di fare male a nessuno”

