Ubriachi alla guida | sequestro di patente e denuncia per un 20enne e per un 50enne

Due persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza a seguito dei controlli effettuati dall’Aliquota Radiomobile dei Carabinieri di Latisana, nella notte tra sabato 18 e domenica 19 ottobre 2025.Durante l’attività di monitoraggio sul territorio, i militari hanno fermato due. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

