Twins Deluxe ecco il nuovo album dei Ferrinis | I rapporti non finiscono mai davvero

Si chiama "Twins deluxe", il nuovo album dei Ferrinis. Maicol e Mattia Ferrini non hanno solo aggiunto canzoni, ma maturità, profondità e tratti di un percorso che li sta trasformando da hitmaker - figli della Romagna e delle sue piste da ballo - a due delle penne più riconoscibili del pop. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

