Twins Deluxe ecco il nuovo album dei Ferrinis | I rapporti non finiscono mai davvero

Forlitoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiama "Twins deluxe", il nuovo album dei Ferrinis. Maicol e Mattia Ferrini non hanno solo aggiunto canzoni, ma maturità, profondità e tratti di un percorso che li sta trasformando da hitmaker - figli della Romagna e delle sue piste da ballo - a due delle penne più riconoscibili del pop. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

twins deluxe nuovo albumI Ferrinis, tra synth e confessioni: “Twins Deluxe” è il loro disco più intimo - Le nuove tracce non sono semplici appendici, ma capitoli che riscrivono il senso di “Twins”, spostando lo sguardo oltre il racconto immediato, per aprire una riflessione più ampia sul modo in cui oggi ... politicamentecorretto.com scrive

Ferrinis, online l’album ’Twins’ - È sulle piattaforme online ‘Twins’, il nuovo album del duo dei Ferrinis. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Twins Deluxe Nuovo Album