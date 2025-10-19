Tutto Sposi ecco le nuove tendenze del 2026 | in passerella a Napoli i modelli made in Israele Kosovo e Paesi Bassi

Inaugurata ieri mattina, alla presenza dei vertici di Mostra d’Oltremare e della Camera di commercio, la trentaseiesima edizione di Tutto Sposi. Martina Ferrara, presidente del salone del wedding, ha accolto per il taglio del nastro Remo Minopoli e Maria Caputo, rispettivamente presidente e consigliera delegata dell’ente fieristico e Antonino Della Notte, vicepresidente vicario della Camera di commercio di Napoli. “ Tutto Sposi 2025 racconta la tendenza del matrimonio 2026 e 2027 dall’abito da sposa al progetto casa, ma anche il ricevimento – ha dichiarato la presidente Ferrara -. Questa 36ª edizione ha sempre più un valore internazionale, ospitando sfilate di tre donne stiliste da Israele, dal Kosovo e dai Paesi Bassi, con le quali si aprirà la prima serata dei Bridal Fashion show ”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it