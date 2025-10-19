Tutto Sposi ecco le nuove tendenze del 2026 | in passerella a Napoli i modelli made in Israele Kosovo e Paesi Bassi
Inaugurata ieri mattina, alla presenza dei vertici di Mostra d’Oltremare e della Camera di commercio, la trentaseiesima edizione di Tutto Sposi. Martina Ferrara, presidente del salone del wedding, ha accolto per il taglio del nastro Remo Minopoli e Maria Caputo, rispettivamente presidente e consigliera delegata dell’ente fieristico e Antonino Della Notte, vicepresidente vicario della Camera di commercio di Napoli. “ Tutto Sposi 2025 racconta la tendenza del matrimonio 2026 e 2027 dall’abito da sposa al progetto casa, ma anche il ricevimento – ha dichiarato la presidente Ferrara -. Questa 36ª edizione ha sempre più un valore internazionale, ospitando sfilate di tre donne stiliste da Israele, dal Kosovo e dai Paesi Bassi, con le quali si aprirà la prima serata dei Bridal Fashion show ”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Approfondisci con queste news
Tutto Sposi oggi al via: brand israeliano inaugura la passerella della Bridal Fashion Week - X Vai su X
IL GRANDE GIORNO È ARRIVATO! Si alza il sipario su TUTTO SPOSI 2025! Siamo emozionati di darti il benvenuto alla giornata inaugurale, ricca di eventi imperdibili e servizi GRATUITI! Ecco il PROGRAMMA COMPLETO: 10:30 ? APERTURA FIER Vai su Facebook
Apre Tutto Sposi 2025. Ecco le nuove tendenze del 2026 - Allegria, spensieratezza e personalizzazione le modalità per vivere le proprie nozze Riceviamo e pubblichiamo. Segnala msn.com
Tutto Sposi, fiera al via. Sfilano i grandi brand: «È la città dell’amore» - Napoli capitale del wedding con Tutto Sposi: la fiera dedicata all’arte delle celebrazioni ha dato il via alla sua 36esima edizione presso la Mostra D’Oltremare, con un respiro ... ilmattino.it scrive
Tutto Sposi 2025, al via la 36esima edizione del salone del wedding a Napoli - A 5 giorni dall’apertura di Tutto Sposi, il salone del wedding a Napoli, ecco alcune curiosità, tendenze e segreti, per i matrimoni del 2026. Riporta 2anews.it