Una notte tragica ha spezzato il silenzio di Asiago: intorno alle 3.30 del mattino, un’auto con a bordo cinque ragazzi è piombata a tutta velocità contro la fontana al centro della rotatoria di via Verdi, in un impatto devastante che ha provocato tre vittime e due feriti. Una scena straziante, che ha trasformato una notte qualunque in un dramma irreparabile. A bordo del veicolo, tutti giovanissimi, poco più che ventenni. Tre di loro sono morti sul colpo, rimasti intrappolati tra le lamiere contorte dell’abitacolo. Gli altri due, entrambi 21enni, sono stati soccorsi in condizioni critiche. Uno è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Bassano del Grappa, mentre il secondo ha riportato ferite meno gravi, ma comunque significative. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Tutti morti”. Incidente shock in Italia: Pietro, Riccardo e Nicola hanno perso la vita così