Tutti i trucchi degli spacciatori | dalla fuga nell’ex campo rom alla droga nascosta nel manubrio del monopattino
Milano, 19 ottobre 2025 – Uno ha cercato di scappare rifugiandosi in un ex campo nomad i. Un altro è stato sorpreso dentro una cascina che aveva occupato. Un altro ancora si è ingegnato nascondendo lo stupefacente (anche) dentro il manubrio del monopattino. Sono alcuni degli spacciatori – tutti con precedenti specifici – che g li agenti di polizia locale guidati dal comandante Gianluca Mirabelli h anno arrestato negli ultimi giorni. Per esempio martedì scorso in via Martiran o, all’estrema periferia ovest, una pattuglia di ghisa ha notato un uomo che, alla vista degli agenti, s i è dato alla fuga dirigendosi verso il campo nomadi dismesso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
