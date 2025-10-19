Tutti i conti dei tagli Irpef fino a 200.000 euro di reddito Sorridono 12 milioni di italiani

Il risparmio è di 140 euro per chi ne guadagna 35.000 e di 240 se ne dichiari 40.000. Beneficio di 440 euro a partire da 50.000 fino alla soglia di sterilizzazione.

"Scusate ma devo dire questa cosa". Tale e Quale Show, Carlo Conti interrompe la gara e si commuove: tutti in piedi (VIDEO)

Taglio Irpef al ceto medio al 33% con tetto massimo, chi è escluso? - Il taglio Irpef al ceto medio nella Legge di Bilancio 2026 porterà a un taglio dell'aliquota dal 35% al 33%, ma si fissa una soglia massima per il beneficio.

Manovra 2026, dalla flat tax al taglio dell'Irpef: come cambiano gli stipendi - Il governo sta mettendo a punto gli ultimi ritocchi alla Manovra 2026, il cui fulcro è il taglio dell'Irpef, con un abbassamento dello scaglione dal 35% al 33%.

Taglio Irpef, chi avrà lo stipendio più alto nel 2026 con la Manovra e come cambiano le buste paga - L'Irpef l'anno prossimo scenderà per i redditi tra 28mila euro e 50mila euro: l'aliquota scenderà dal 35% al 33%, facendo risparmiare in modo significativo soprattutto chi ha un reddito medio alto