Tutti al teatro Moderno Ma senza il biglietto Si paga in latte e biscotti
Tutti al Moderno domenica prossima. Ma senza biglietto: si paga con latte, biscotti e pannolini. Sarà questo infatti il biglietto d'ingresso da presentare al teatro Moderno domenica 26 ottobre (alle ore 16.30) per assistere allo spettacolo "Danza musica e solidarietà". L'evento ha lo scopo di raccogliere prodotti da distribuire alle famiglie più bisognose, attraverso le Caritas parrocchiali di San Piero Agliana e di Oste (nel comune di Montemurlo) e l'emporio sociale "Pozzo di Giacobbe" di Quarrata. Il biglietto sarà dunque in generi alimentari non deperibili, e beni di prima necessità per i bambini.
