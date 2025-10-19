Tutte le ipotesi sull'attentato a Sigfrido Ranucci | quattro piste caccia a un'auto scura
Continuano serratissime le indagini per cercare di chiarire chi abbia posizionato l'ordigno esploso sotto l'auto di Sigfrido Ranucci a casa sua a Pomezia: quattro o cinque le piste più accreditate. Tutte le ipotesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
La Giunta regionale ha autorizzato la sottoscrizione definitiva dell’ipotesi di accordo stralcio siglata lo scorso 10 ottobre e condivisa da tutte le organizzazioni sindacali, riguardante il rinnovo del contratto collettivo per il personale dell’area dirigenziale e non dir - facebook.com Vai su Facebook
Meno tasse sulle tredicesime, cosa cambia: tutte le ipotesi e gli importi https://ift.tt/lH9diyX https://ift.tt/icEVOWz - X Vai su X
Tutte le ipotesi sull’attentato a Sigfrido Ranucci: quattro piste, caccia a un’auto scura - Continuano serratissime le indagini per cercare di chiarire chi abbia posizionato l'ordigno esploso sotto l'auto di Sigfrido Ranucci a casa sua a Pomezia ... fanpage.it scrive
Attentato a Ranucci: il giornalista spiato, l’uomo incappucciato in fuga e l’auto rubata vicino casa - Nuovi dettagli sull’attentato a Sigfrido Ranucci: un uomo incappucciato, un’auto rubata e ipotesi di un avvertimento legato alle inchieste. Scrive blitzquotidiano.it
Sigfrido Ranucci, tutte le piste sull'attentato: dagli "avvertimenti" alla bomba. Il giornalista di Report: «Sotto casa un presidio di 400 persone» - Un raid compiuto non da professionisti ma di chi sapeva maneggiare un ordigno, seppure rudimentale, potenzialmente letale. Riporta msn.com