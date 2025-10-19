Tutte le ipotesi sull'attentato a Sigfrido Ranucci | quattro piste caccia a un'auto scura

Fanpage.it | 19 ott 2025

Continuano serratissime le indagini per cercare di chiarire chi abbia posizionato l'ordigno esploso sotto l'auto di Sigfrido Ranucci a casa sua a Pomezia: quattro o cinque le piste più accreditate. Tutte le ipotesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

