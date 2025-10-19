Turbo Bonny fondamentale per l' Inter come la ThuLa | Imparo e segno
Il 21enne decisivo all'Olimpico nella vittoria sulla Roma. Inizia a essere sempre più una copia su carta carbone del "fratellone" Marcus. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
All'Inter di Chivu servono tre punti. Perché Bonny può essere fondamentale - L’Inter questa sera scende in campo al Lumen Field di Seattle contro l’Urawa Red Diamonds nella seconda partita del Mondiale per Club. Si legge su tuttomercatoweb.com
Inter-Bonny, si chiude in settimana: i dettagli dell'affare - Ecco perché la settimana che inizia oggi dovrebbe essere quella decisiva per accelerare definitivamente sull’affare Bonny. Riporta gazzetta.it
Bonny all’Inter: perché Chivu punta (ancora) sul francese - L’operazione può dirsi ormai conclusa a beneficio dei nerazzurri. Scrive gianlucadimarzio.com