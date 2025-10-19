Tumori | oncologo Bianchini ‘chemio intelligente per cancro seno triplo negativo’
“Il cancro al seno triplo-negativo è un sottogruppo di tumori mammari, caratterizzato dall’assenza di espressione del recettore degli estrogeni, progesterone e Her-2, e che storicamente è stata considerata la malattia che, non solo ha un’aggressività biologica maggiore, che vuol dire maggior rischio di recidiva e un comportamento più aggressivo quando diventa avanzata, ma che trattavamo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Tumori, oncologo Pinto: "Terapia di precisione ha cambiato cura cancro stomaco" - "L'oncologia di precisione sta cambiando la cura dei pazienti negli ultimi dieci anni. Si legge su affaritaliani.it