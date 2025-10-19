Tumori Montanaro Gsk | Progetto Back to Life è inno alla fragilità e speranza nel futuro

(Adnkronos) – “Il progetto Back to Life racchiude il senso e la visione di Gsk in oncoematologia. È un inno alla fragilità, che diventa forza e che fa guardare al futuro con più speranza e più visione positiva rispetto a ciò che la scienza, la tecnologia e la collaborazione tra i diversi attori, impegnati nel . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Contenuti che potrebbero interessarti

Domenica 12 ottobre Anche noi abbiamo preso parte a #walkforthecure , passeggiata a sostegno di Komen Italia nella lotta ai tumori al seno Laboratori creativi e attività per parlare di salute, benessere e prevenzione Comune di Martignano - facebook.com Vai su Facebook

Tumori: Montanaro (Gsk), 'che questo progetto ispiri a rinascita collettiva' - "Crediamo molto in questo progetto perché sia fonte di ispirazione per tutti e ci ispiri a una rinascita, come il maestro Allevi racconta, che non sia solo del singolo ma sia una rinasci ... Da msn.com

Tumori, Montanaro (Gsk): "Progetto Back to Life è inno alla fragilità e speranza nel futuro" - “Il progetto Back to Life racchiude il senso e la visione di Gsk in oncoematologia. Si legge su notizie.tiscali.it

Tumori: regista Valentini, ‘Allevi Back to Life è poesia e bellezza’ - Spero che arrivi a tutti il fatto che c’è della poesia, della bellezza nella vita di ognuno di noi, che ci s ... Come scrive sassarinotizie.com