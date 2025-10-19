Tumori Landazabal Gsk | Abbiamo un impegno | permettere ai pazienti di tornare a vita quotidiana

(Adnkronos) – “Noi di Gsk abbiamo un impegno con il paziente oncologico: portare medicine innovative che gli permettano di essere vicino alla sua famiglia e alla sua comunità, permettere che il paziente ritorni alla vita quotidiana e che dal dolore della malattia nasca qualcosa di bello, di luce e di speranza”. Sono le parole di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondisci con queste news

Tumori: Landazabal (Gsk), ‘messaggio di speranza del maestro Allevi dedicato a tutti i pazienti - X Vai su X

Tumori, Landazabal (Gsk): "Abbiamo un impegno: permettere ai pazienti di tornare a vita quotidiana" - “Noi di Gsk abbiamo un impegno con il paziente oncologico: portare medicine innovative che gli permettano di essere vicino alla ... Lo riporta notizie.tiscali.it

Tumori: Landazabal (Gsk), ‘messaggio di speranza del maestro Allevi dedicato a tutti i pazienti - “Il messaggio di speranza che porta il maestro Allevi è dedicato a tutti i pazienti malati oncologici. Segnala msn.com

'Back to life', Gsk sostiene il docufilm di Giovanni Allevi presentato alla Festa del Cinema di Roma - Il presidente e ad Landazabal: "Abbiamo il privilegio e la responsabilità di alimentare la speranza" "Un’azienda è fatta di persone, che non sono solo il loro lavoro, ma tutto ciò che le rende uniche: ... Scrive msn.com