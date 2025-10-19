Tumori | alla Festa del cinema di Roma il docufilm ‘Allevi Back to Life’
Il pianista, musicista e compositore Giovanni Allevi racconta in ‘Allevi Back to Life’ il suo percorso di malattia e la sua storia di rinascita. In particolare, come dalle sette lettere della parola “mieloma” scaturiscano sette note, che formano una melodia bellissima e, quindi, come anche una patologia possa essere occasione di guarigione e rinascita. Il . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Tumori: alla Festa del cinema di Roma il docufilm 'Allevi Back to Life' - Il pianista, musicista e compositore Giovanni Allevi racconta in 'Allevi Back to Life' il suo percorso di malattia e la sua storia di rinascita.
