Tudor | Un secondo tempo molto spezzettato per i comportamenti dei giocatori del Como
Il tecnico della Juventus, Igor Tudor, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la sconfitta contro il Como di Fabregas Le parole di Tudor. «Noi non siamo volevamo andare avanti e pressare, siamo stati anche bravi a momenti. Non siamo stati nella nostra area. Era una partita difficile, nel primo tempo abbiamo preso gol da calcio piazzato che non si può prendere. Ma è stato un primo tempo alla pari in cui abbiamo fatto delle cose interessanti. Nel secondo tempo molto spezzettato per tanti falli per i loro comportamenti. Poi è finita 2 a 0, noi volevamo fare qualcosa con i due attaccanti, ma non ci siamo riusciti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
