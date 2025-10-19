Tudor | Un secondo tempo molto spezzettato per i comportamenti dei giocatori del Como

Ilnapolista.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico della Juventus, Igor Tudor, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la sconfitta contro il Como di Fabregas  Le parole di Tudor. «Noi non siamo volevamo andare avanti e pressare, siamo stati anche bravi a momenti. Non siamo stati nella nostra area. Era una partita difficile, nel primo tempo abbiamo preso gol da calcio piazzato che non si può prendere. Ma è stato un primo tempo alla pari in cui abbiamo fatto delle cose interessanti. Nel secondo tempo molto spezzettato per tanti falli per i loro comportamenti. Poi è finita 2 a 0, noi volevamo fare qualcosa con i due attaccanti, ma non ci siamo riusciti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

