Tudor | Preoccupato da tutto perché l’allenatore deve esserlo sempre Cosa migliorare? Non lo dico qui

. Le parole del tecnico della Juventus Igor Tudor dopo Como Juve, match valido per la settima giornata di Serie A, ha parlatoai microfoni di DAZN. Le sue dichiarazioni: «Siamo stati bravi a momenti contro una squadra che è brava a giocare. Una partita difficile contro . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Tudor: «Preoccupato da tutto perché l’allenatore deve esserlo sempre. Cosa migliorare? Non lo dico qui»

Leggi anche questi approfondimenti

Tudor: «Un secondo tempo molto spezzettato per i comportamenti dei giocatori del Como» A Dazn: «L'allenatore deve esser preoccupato. Cosa si può fare meglio? Lo discuteremo con i giocatori non qui» https://www.ilnapolista.it/2025/10/tudor-un-secondo-te Vai su Facebook

Igor #Tudor ai microfoni della '@RaiSport': "I tanti pareggi? Io non sono preoccupato, se non vedo le prestazioni che a me piacciono sarei preoccupato, ma noi abbiamo sbagliato pochissime partite, da quando sono qui forse uno o due e questo mi fa sen - X Vai su X

Tudor svela: "Di Gregorio-Perin, ecco perché. Conceicao entra dopo. Yildiz? Ha tutto" - Tudor ha parlato delle scelte di formazione, soprattutto quella ricaduta su Perin: "Il momento di i Gregorio è ottimo, Mattia è un gran portiere stava fuori per infortunio ed è rientrato, abbiamo ... Riporta tuttosport.com

Pagina 1 | Tudor: “Con la Champions cambia tutto. Vlahovic? Juve anche con il 3-5-2. Sul mercato…” - La Juve è pronta a scendere in campo contro il Genoa, per cercare di andare alla sosta a punteggio pieno. Scrive tuttosport.com