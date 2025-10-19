Tudor | Partita difficile contro una squadra ben organizzata Ma non si può prendere il primo gol

Gazzetta.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico dopo la sconfitta di Como: "Un primo tempo alla pari, abbiamo fatto anche delle cose interessanti, il secondo molto spezzettato". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tudor: "Partita difficile contro una squadra ben organizzata. Ma non si può prendere il primo gol..."

Tudor: "Partita difficile contro una squadra ben organizzata. Ma non si può prendere il primo gol..." - Il tecnico dopo la sconfitta di Como: "Un primo tempo alla pari, abbiamo fatto anche delle cose interessanti, il secondo molto spezzettato"

Tudor a Dazn: "Partita difficile, ma non siamo stati dentro la nostra area" - Le sue parole: "Noi volevano andare avanti, volevamo pressare, siamo stati anche bravi a momenti, contro una squadra che ...

Tudor dopo Como-Juve: "Mi preoccupa sempre tutto. Modulo? Non si sperimenta, si crede" - Bianconeri che hanno provato a reagire dopo il primo gol, andando a ...

