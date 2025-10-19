Tudor non si nasconde dopo Como Juve | Ci sono delle cose che mi preoccupano le vedremo sicuramente nello spogliatoio Il commento dalla pancia del Sinigaglia
Tudor non nasconde la sua preoccupazione dopo il ko: il tecnico bianconero ammette le difficoltà, ma rimanda l’analisi all’interno del gruppo. Una sconfitta che fa malissimo, la prima in campionato, e che inevitabilmente accende i campanelli d’allarme. Nel post-partita di Como-Juventus, l’allenatore bianconero Igor Tudor non ha nascosto la sua preoccupazione per il momento difficile della squadra. Intervenuto ai microfoni di DAZN, il tecnico ha ammesso di essere “sempre preoccupato”, ma ha voluto trasformare questo sentimento in uno stimolo, rimandando ogni analisi approfondita all’interno dello spogliatoio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Tudor carica la Juventus: “Domani vogliamo una grande gara contro il Milan” Alla vigilia del posticipo della 6ª giornata di Serie A, Igor Tudor non nasconde entusiasmo e rispetto per l’avversario: “Che gara sarà non lo so, non ho la sfera di cristallo. Il Milan è u - facebook.com Vai su Facebook
"C'è grande entusiasmo" (Cambiaso); "C'è grande soddisfazione" (Tudor). La sorprendente narrazione di Casa Juve dopo i 5 pareggi e prima delle tre trasferte thriller a Como, Madrid (Real) e Roma (Lazio) La realtà fattuale che i mediocri risultati testimoniano - X Vai su X
Tudor dopo Como-Juve: "Mi preoccupa sempre tutto. Modulo? Non si sperimenta, si crede" - Bianconeri che hanno provato a reagire dopo il primo gol, andando a ... Come scrive msn.com
Tudor a DAZN dopo Como-Juventus: "Volevamo andare avanti, non so che partita avete visto. Difesa a 4? Scelta giusta" - Come di consueto, dopo la partita ha parlato ai microfoni di DAZN Igor Tudor. ilbianconero.com scrive
Tudor sbotta, ma Como si fa? "Quel gol non si può prendere! Dietro scelta giusta, davanti..." - Non riesce più a trovare la vittoria la formazione bianconera che, dopo cinque pareggi consecutivi, incassa una sconfitta per 2- Scrive msn.com