Tudor non si nasconde dopo Como Juve | Ci sono delle cose che mi preoccupano le vedremo sicuramente nello spogliatoio Il commento dalla pancia del Sinigaglia

Tudor non nasconde la sua preoccupazione dopo il ko: il tecnico bianconero ammette le difficoltà, ma rimanda l’analisi all’interno del gruppo. Una sconfitta che fa malissimo, la prima in campionato, e che inevitabilmente accende i campanelli d’allarme. Nel post-partita di Como-Juventus, l’allenatore bianconero Igor Tudor non ha nascosto la sua preoccupazione per il momento difficile della squadra. Intervenuto ai microfoni di DAZN, il tecnico ha ammesso di essere “sempre preoccupato”, ma ha voluto trasformare questo sentimento in uno stimolo, rimandando ogni analisi approfondita all’interno dello spogliatoio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

