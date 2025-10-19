Tudor non si nasconde dopo Como Juve | Ci sono delle cose che mi preoccupano le vedremo sicuramente nello spogliatoio Il commento dalla pancia del Sinigaglia

Tudor non nasconde la sua preoccupazione dopo il ko: il tecnico bianconero ammette le difficoltà, ma rimanda l’analisi all’interno del gruppo. Una sconfitta che fa malissimo, la prima in campionato, e che inevitabilmente accende i campanelli d’allarme. Nel post-partita di  Como-Juventus, l’allenatore bianconero   Igor Tudor  non ha nascosto la sua preoccupazione per il momento difficile della squadra. Intervenuto ai microfoni di  DAZN, il tecnico ha ammesso di essere “sempre preoccupato”, ma ha voluto trasformare questo sentimento in uno stimolo, rimandando ogni analisi approfondita all’interno dello spogliatoio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tudor non si nasconde dopo Como Juve: «Ci sono delle cose che mi preoccupano, le vedremo sicuramente nello spogliatoio». Il commento dalla pancia del Sinigaglia

