Tudor in crisi dopo Como Juve? Sui social spunta quel like di Palladino che infiamma i tifosi | ecco cosa sta succedendo – FOTO
Tudor in crisi dopo Como Juve? I tifosi chiedono a Palladino di venire a Torino: spunta il like dell’allenatore. Un ko pesante, inaspettato, che fa sprofondare la Juve in una crisi profonda. La sconfitta per 2-0 sul campo del Como non è un semplice incidente di percorso, ma l’apice di un momento nerissimo, che segue cinque pareggi consecutivi e che vede i bianconeri senza vittorie dal 13 settembre. Sul banco degli imputati, inevitabilmente, finisce Igor Tudor. Il tecnico croato è al centro delle critiche: la squadra è apparsa senza identità, confusa dal cambio modulo (un 4-3-3 che non ha prodotto effetti) e incapace di reagire. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
