Tudor Fabregas botta e risposta in conferenza stampa dopo Como Juve | la ricostruzione di quanto successo nella pancia del Sinigaglia

Tudor Fabregas, botta e risposta nella conferenza stampa post Como Juve: ecco cosa è successo dopo il match del Sinigaglia. Sconfitta pesante, dibattito nel post-partita. Il dopo-gara di Como-Juve, terminata 2-0 per i padroni di casa, si è infiammato con un botta e risposta a distanza tra i due allenatori, Cesc Fabregas e Igor Tudor. QUI: LA CONFERENZA STAMPA DI TUDOR POST COMO JUVE QUI: LA CONFERENZA STAMPA DI FABREGAS POST COMO JUVE L’inizio: Tudor definisce il Como “finta piccola”. Ad aprire le danze è stato proprio Igor Tudor nella conferenza della vigilia. Parlando del Como, il tecnico croato lo aveva definito una « finta piccola visto che spende così tanti soldi », aggiungendo che « tutti i giocatori li sceglie l’allenatore », cosa rara. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor Fabregas, botta e risposta in conferenza stampa dopo Como Juve: la ricostruzione di quanto successo nella pancia del Sinigaglia

Approfondisci con queste news

Botta e risposta tra #Fabregas e #Tudor in conferenza stampa Scintille in conferenza stampa dopo il match tra #Como e #Juventus: Cesc Fabregas ha risposto alle parole della vigilia dell’allenatore bianconero, il quale ha replicato poco dopo. - X Vai su X

?Fabregas, schiaffo a Tudor: "Io lo chiamo con rispetto, lui...Gli spiegassero come funziona a Como" - facebook.com Vai su Facebook

Scintille tra Fabregas e Tudor, botta e risposta dopo Como-Juve - Botta e risposta tra Cesc Fabregas e Igor Tudor in conferenza stampa dopo la sfida che ha visto il Como battere la Juventus. tuttosport.com scrive

Scintille tra Fabregas e Tudor in conferenza dopo Como-Juve: “Forse non gli hanno spiegato bene le cose” - Juventus: l'allenatore spagnolo ha replicato a quello che il tecnico bianconero ... Come scrive fanpage.it

Botta e risposta Fabregas-Tudor dopo il ko della Juve a Como: ecco cosa si sono detti - Polemiche dopo le parole della vigilia dell'allenatore bianconero: e in conferenza stampa il tecnico spagnolo si è tolto qualche sassolino ... lasicilia.it scrive