Tudor Fabregas botta e risposta in conferenza stampa dopo Como Juve | la ricostruzione di quanto successo nella pancia del Sinigaglia

19 ott 2025

Tudor Fabregas, botta e risposta nella conferenza stampa post Como Juve: ecco cosa è successo dopo il match del Sinigaglia. Sconfitta pesante, dibattito nel post-partita. Il dopo-gara di Como-Juve, terminata 2-0 per i padroni di casa, si è infiammato con un botta e risposta a distanza tra i due allenatori, Cesc Fabregas e Igor Tudor. QUI: LA CONFERENZA STAMPA DI TUDOR POST COMO JUVE QUI: LA CONFERENZA STAMPA DI FABREGAS POST COMO JUVE L’inizio: Tudor definisce il Como “finta piccola”. Ad aprire le danze è stato proprio Igor Tudor nella conferenza della vigilia. Parlando del Como, il tecnico croato lo aveva definito una « finta piccola visto che spende così tanti soldi », aggiungendo che « tutti i giocatori li sceglie l’allenatore », cosa rara. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

