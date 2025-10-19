Tudor dopo Como Juve | Nel secondo tempo abbiamo fatto anche cose interessanti Se sono preoccupato? Rispondo così

Inter News 24 L’allenatore della Juventus, Igor Tudor, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata oggi in campionato contro il Como. Igor Tudor ha parlato dopo Como Juve, match valido per la settima giornata di Serie A, ai microfoni di DAZN. La sconfitta rimediata non ha permesso ai bianconeri di raggiungere il blocco in testa alla classifica con Inter, Napoli e Roma. ANALISI – «Siamo stati bravi a momenti contro una squadra che è brava a giocare. Una partita difficile contro una squadra schierata bene. Abbiamo preso gol da calcio piazzato che non si può prendere. Nel secondo tempo abbiamo fatto anche cose interessanti ma ci sono stati tanti momenti di partita rotti. 🔗 Leggi su Internews24.com

