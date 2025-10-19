Tudor commenta la scelta del nuovo modulo | Devo scegliere gli 11 migliori con meno errori possibile ci sono due cose da mettere in atto

Juventusnews24.com | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tudor non cerca alibi ma difende il gruppo: il tecnico analizza il ko, sottolinea gli errori ma ribadisce la sua fiducia nei giocatori e nel lavoro svolto. Una sconfitta che fa malissimo, la prima in campionato, arrivata al termine di una prestazione deludente. Ma  Igor Tudor, nel post-partita di Como-Juventus, non cerca alibi e, pur ammettendo gli errori, fa quadrato attorno alla sua squadra. Nella conferenza stampa dopo il 2-0 subito dai lariani, il tecnico bianconero ha analizzato la partita con lucidità, difendendo le sue scelte e il suo gruppo. Tudor: l’analisi del ko e la difesa del gruppo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

tudor commenta la scelta del nuovo modulo devo scegliere gli 11 migliori con meno errori possibile ci sono due cose da mettere in atto

© Juventusnews24.com - Tudor commenta la scelta del nuovo modulo: «Devo scegliere gli 11 migliori con meno errori possibile, ci sono due cose da mettere in atto»

Approfondisci con queste news

tudor commenta scelta nuovoJuventus, la scelta sul futuro di Igor Tudor - La pesante sconfitta contro il Como pesa come un macigno per Tudor: il suo lavoro è sotto la lente della dirigenza della Juventus. Riporta msn.com

tudor commenta scelta nuovoPagina 2 | Tudor sbotta, ma Como si fa? "Quel gol non si può prendere! Dietro scelta giusta, davanti..." - Igor Tudor, poi, si è presentato in conferenza stampa per analizzare la prestazione e la prima sconfitta della stagione in campionato: "Sono deluso dal risultato, ma ho visto delle cose buone. Scrive tuttosport.com

tudor commenta scelta nuovoTudor a DAZN dopo Como-Juventus: "Volevamo andare avanti, non so che partita avete visto. Difesa a 4? Scelta giusta" - Come di consueto, dopo la partita ha parlato ai microfoni di DAZN Igor Tudor. Scrive ilbianconero.com

Cerca Video su questo argomento: Tudor Commenta Scelta Nuovo