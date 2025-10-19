Tudor commenta la scelta del nuovo modulo | Devo scegliere gli 11 migliori con meno errori possibile ci sono due cose da mettere in atto

Tudor non cerca alibi ma difende il gruppo: il tecnico analizza il ko, sottolinea gli errori ma ribadisce la sua fiducia nei giocatori e nel lavoro svolto. Una sconfitta che fa malissimo, la prima in campionato, arrivata al termine di una prestazione deludente. Ma Igor Tudor, nel post-partita di Como-Juventus, non cerca alibi e, pur ammettendo gli errori, fa quadrato attorno alla sua squadra. Nella conferenza stampa dopo il 2-0 subito dai lariani, il tecnico bianconero ha analizzato la partita con lucidità, difendendo le sue scelte e il suo gruppo. Tudor: l’analisi del ko e la difesa del gruppo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor commenta la scelta del nuovo modulo: «Devo scegliere gli 11 migliori con meno errori possibile, ci sono due cose da mettere in atto»

Approfondisci con queste news

“È cambiato dopo la sfuriata di Verona. Non vorrei che la società si fosse irritata dopo le frasi sulla Lega”: così @GianniBalzarini commenta la comunicazione di #Tudor ? Cosa ne pensate - X Vai su X

Alex Del Piero commenta così l’ennesimo pareggio consecutivo della Juve a Sky Sport ? Secondo l’ex capitano bianconero, la squadra di Tudor non avrebbe ancora una chiara e precisa identità #Juventus #DelPiero #SpazioJ - facebook.com Vai su Facebook

Juventus, la scelta sul futuro di Igor Tudor - La pesante sconfitta contro il Como pesa come un macigno per Tudor: il suo lavoro è sotto la lente della dirigenza della Juventus. Riporta msn.com

Pagina 2 | Tudor sbotta, ma Como si fa? "Quel gol non si può prendere! Dietro scelta giusta, davanti..." - Igor Tudor, poi, si è presentato in conferenza stampa per analizzare la prestazione e la prima sconfitta della stagione in campionato: "Sono deluso dal risultato, ma ho visto delle cose buone. Scrive tuttosport.com

Tudor a DAZN dopo Como-Juventus: "Volevamo andare avanti, non so che partita avete visto. Difesa a 4? Scelta giusta" - Come di consueto, dopo la partita ha parlato ai microfoni di DAZN Igor Tudor. Scrive ilbianconero.com