Tudor commenta la scelta del nuovo modulo | Devo scegliere gli 11 migliori con meno errori possibile ci sono due cose da mettere in atto
Tudor non cerca alibi ma difende il gruppo: il tecnico analizza il ko, sottolinea gli errori ma ribadisce la sua fiducia nei giocatori e nel lavoro svolto. Una sconfitta che fa malissimo, la prima in campionato, arrivata al termine di una prestazione deludente. Ma Igor Tudor, nel post-partita di Como-Juventus, non cerca alibi e, pur ammettendo gli errori, fa quadrato attorno alla sua squadra. Nella conferenza stampa dopo il 2-0 subito dai lariani, il tecnico bianconero ha analizzato la partita con lucidità, difendendo le sue scelte e il suo gruppo. Tudor: l’analisi del ko e la difesa del gruppo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondisci con queste news
“È cambiato dopo la sfuriata di Verona. Non vorrei che la società si fosse irritata dopo le frasi sulla Lega”: così @GianniBalzarini commenta la comunicazione di #Tudor ? Cosa ne pensate - X Vai su X
Alex Del Piero commenta così l’ennesimo pareggio consecutivo della Juve a Sky Sport ? Secondo l’ex capitano bianconero, la squadra di Tudor non avrebbe ancora una chiara e precisa identità #Juventus #DelPiero #SpazioJ - facebook.com Vai su Facebook
Juventus, la scelta sul futuro di Igor Tudor - La pesante sconfitta contro il Como pesa come un macigno per Tudor: il suo lavoro è sotto la lente della dirigenza della Juventus. Riporta msn.com
Pagina 2 | Tudor sbotta, ma Como si fa? "Quel gol non si può prendere! Dietro scelta giusta, davanti..." - Igor Tudor, poi, si è presentato in conferenza stampa per analizzare la prestazione e la prima sconfitta della stagione in campionato: "Sono deluso dal risultato, ma ho visto delle cose buone. Scrive tuttosport.com
Tudor a DAZN dopo Como-Juventus: "Volevamo andare avanti, non so che partita avete visto. Difesa a 4? Scelta giusta" - Come di consueto, dopo la partita ha parlato ai microfoni di DAZN Igor Tudor. Scrive ilbianconero.com