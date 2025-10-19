Tudor | Come si difende sui calci piazzati? Magari ci mettiamo a uomo manca esperienza a livello d’età

La Juventus perde contro il Come per 2-0 e il tecnico bianconero, Igor Tudor, in conferenza difende la prestazione della sua squadra La conferenza di Tudor. Deluso oggi? «Deluso dal risultato, dalla prestazione no. Como squadra organizzata, purtroppo abbiamo preso un gol che non si può prendere da un calcio piazzato, ci sono mancati gli ultimi 16 metri. Avevo la sensazione della pericolosità ma mancava l’ultima cosa. Siamo arrivati là ma di tiri concreti ne abbiamo fatti pochi. Secondo tempo spezzato, tanti interventi. Poi abbiamo preso un contropiede.». 4-4-2 con Conceicao e Yildiz. Dal 75? invece. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

