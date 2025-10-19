Tudor cambia modulo tiene ancora fuori Vlahovic e gli preferisce David contro il Como

Ilnapolista.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tudor continua a lasciare Vlahovic fuori dalla Juventus. A questo punto ci aspettiamo che a gennaio lo mandino via. Anche con una situazione non rosea dal punto di vista degli infortunati e per altre problematiche in campo ( Openda sta rendendo 0, David poco più ndr), il serbo viene messo in disparte clamorosamente. Nonostante sia in pratica il giocatore che ha segnato di più in questo avvio di stagione. Ritorna Thuram e ritorna anche Conceicao. Como-Juventus, le formazioni ufficiali: ancora fuori Vlahovic. Di seguito le scelte di Tudor e Fabregas: COMO  (3-5-1-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf; Vojvoda, Da Cunha, Perrone, Caqueret, Moreno; Paz; Morata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

tudor cambia modulo tiene ancora fuori vlahovic e gli preferisce david contro il como

© Ilnapolista.it - Tudor cambia modulo, tiene ancora fuori Vlahovic e gli preferisce David contro il Como

Altri contenuti sullo stesso argomento

tudor cambia modulo tieneComo-Juventus, le formazioni: Tudor cambia modulo, ancora out Vlahovic - Al Sinigaglia i padroni di casa sorprendono in parte con le scelte titolari, in particolare sulla trequarti. Da tuttonapoli.net

tudor cambia modulo tieneUfficiale, Tudor cambia la Juventus: per la prima volta difesa a quattro, ecco chi gioca - Igor Tudor cambia la Juventus e, nel lunch match della settima giornata di Serie A, in casa del Como, schiera per la prima volta nella stagione schiera la sua squadra con la difesa a quattro. msn.com scrive

tudor cambia modulo tieneJuventus, Tudor cambia modulo dopo l'infortunio di Bremer: confermato Jonathan David, con Yildiz, Koopmeiners e Conceição titolari - Juventus, Tudor cambia modulo dopo l'infortunio di Bremer: confermato Jonathan David, con Yildiz, Koopmeiners e Conceição titolari, secondo Gazzetta. Come scrive tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Tudor Cambia Modulo Tiene