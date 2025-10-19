Tudor continua a lasciare Vlahovic fuori dalla Juventus. A questo punto ci aspettiamo che a gennaio lo mandino via. Anche con una situazione non rosea dal punto di vista degli infortunati e per altre problematiche in campo ( Openda sta rendendo 0, David poco più ndr), il serbo viene messo in disparte clamorosamente. Nonostante sia in pratica il giocatore che ha segnato di più in questo avvio di stagione. Ritorna Thuram e ritorna anche Conceicao. Como-Juventus, le formazioni ufficiali: ancora fuori Vlahovic. Di seguito le scelte di Tudor e Fabregas: COMO (3-5-1-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf; Vojvoda, Da Cunha, Perrone, Caqueret, Moreno; Paz; Morata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Tudor cambia modulo, tiene ancora fuori Vlahovic e gli preferisce David contro il Como