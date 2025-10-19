Tudor a DAZN | Se sono preoccupato? L’allenatore deve essere sempre preoccupato perché vuole dire che è attento Ci è mancato l’ultimo passaggio e abbiamo preso un gol che non si deve prendere

Igor Tudor ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Como Juve: tutte le dichiarazioni dell’allenatore bianconero. Igor Tudor ha parlato dopo Como Juve, match valido per la settima giornata di Serie A, ai microfoni di DAZN. PAROLE – «Siamo stati bravi a momenti contro una squadra che è brava a giocare. Una partita difficile contro una squadra schierata bene. Abbiamo preso gol da calcio piazzato che non si può prendere. Nel secondo tempo abbiamo fatto anche cose interessanti ma ci sono stati tanti momenti di partita rotti. Poi è finita la partita dopo il 2-0». GIOCARE CON LA DIFESA A 4 – «Credo che sia la cosa migliore in questo momento per la squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

