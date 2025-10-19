Tudor a DAZN | Se sono preoccupato? L’allenatore deve essere sempre preoccupato perché vuole dire che è attento Ci è mancato l’ultimo passaggio e abbiamo preso un gol che non si deve prendere
Igor Tudor ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Como Juve: tutte le dichiarazioni dell’allenatore bianconero. Igor Tudor ha parlato dopo Como Juve, match valido per la settima giornata di Serie A, ai microfoni di DAZN. PAROLE – «Siamo stati bravi a momenti contro una squadra che è brava a giocare. Una partita difficile contro una squadra schierata bene. Abbiamo preso gol da calcio piazzato che non si può prendere. Nel secondo tempo abbiamo fatto anche cose interessanti ma ci sono stati tanti momenti di partita rotti. Poi è finita la partita dopo il 2-0». GIOCARE CON LA DIFESA A 4 – «Credo che sia la cosa migliore in questo momento per la squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Yildiz e Vlahovic trascinano Turchia e Serbia Ora sono pronto a tornare agli ordini di Tudor #Yildiz #Vlahovic #Juventus #DAZN - X Vai su X
"Igor sta bene..." Tudor a DAZN, dopo Juventus-Milan, fa un primo bilancio prima della sosta per le Nazionali "Come sto? Igor sta bene. Con 2 goal in più avremmo avuto 2 vittorie in più. Ma va bene così" ? Vai su Facebook
Tudor a Dazn: "Partita difficile, ma non siamo stati dentro la nostra area" - Le sue parole: "Noi volevano andare avanti, volevamo pressare, siamo stati anche bravi a momenti, contro una squadra che ... Come scrive tuttojuve.com
Tudor a Dazn: "Test decisivo? Niente di decisivo. bisogna imporsi su un campo difficile" - Le sue considerazioni: E' già un test decisivo per la sua Juventus visti i tanti impegni in ... Si legge su tuttojuve.com
Tudor a DAZN: «Bisogna fare una bella gara su un campo difficile. L’infortunio di Bremer non c’entra con le scelte di formazione. Chi l’ha detto che giochiamo con la ... - Igor Tudor ha parlato così ai microfoni di DAZN prima di Como Juve: tutte le dichiarazioni dell’allenatore bianconero Igor Tudor ha parlato prima di Como Juve, match valido per la settima giornata di ... juventusnews24.com scrive