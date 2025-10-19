Tudor a DAZN | Bisogna fare una bella gara su un campo difficile L’infortunio di Bremer non c’entra con le scelte di formazione Chi l’ha detto che giochiamo con la difesa a 4?
Igor Tudor ha parlato così ai microfoni di DAZN prima di Como Juve: tutte le dichiarazioni dell’allenatore bianconero. Igor Tudor ha parlato prima di Como Juve, match valido per la settima giornata di Serie A, ai microfoni di DAZN. SULLA PARTITA – «Non c’è niente di decisivo, è tutta la vita che è decisivo. Per l’allenatore è sempre decisiva una partita. Bisogna fare una bella gara, imporsi su un campo difficile. L’abbiamo preparata in due giorni dopo le nazionali». SULLA FORMAZIONE – «L’infortunio di Bremer non c’entra con le scelte che si fanno. Si fa quello che è il meglio per la squadra. I ragazzi li ho visti bene. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
