Tu Sì Que Vales pagelle quarta puntata | Sabrina Ferilli si prende la scena 7 Bonolis e Marzullo disastrosi 8

La puntata di Tú Sí Que Vales andata in onda sabato 18 ottobre su Canale 5 è stata una giostra ben oliata di risate, momenti teatrali e situazioni che ti fanno pensare " ok, forse un po' troppo, ma continuo a guardare ". Siamo alla quarta settimana di gara, e il programma continua a galoppare con emozioni e battute facili. A bordo pisicina, i soliti noti: Maria De Filippi sempre inspiegabilmente super divertita, Rudy Zerbi pronto a impuntarsi anche su un'esibizione di origami, Luciana Littizzetto e Paolo Bonolis. Comanda le folle (quelle da casa e quelle in studio) la sempre presente Sabrina Ferilli, che ormai ha fatto pace con il suo ruolo di arbitro popolare e lo porta avanti.

