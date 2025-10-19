Tu si que vales la concorrente che ha insultato Ferilli torna per far pace ma litiga con Zerbi | Portatelo via

Dopo la lite e gli insulti a Sabrina Ferilli, nella puntata del 18 ottobre Laura Marchetti è tornata a Tu si que vales per fare pace con l'attrice: "È acqua passata". Poi, però, ha perso la pazienza con Rudy Zerbi che ha preso in giro la sua esibizione. "Se lo portate via rientro, altrimenti non torno", ha detto lasciando lo studio. 🔗 Leggi su Fanpage.it