Tu che ne sai… Ballando con le Stelle caos tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso

Un sabato sera che nessuno dimenticherà facilmente: nella puntata di sabato 18 ottobre di Ballando con le Stelle, mentre tutto sembrava filare liscio tra lustrini e passi di danza, ecco che scoppia la tempesta. Il pubblico a casa trattiene il fiato: qualcosa di grosso sta per accadere e nessuno può più guardare altrove. La tensione era nell’aria da giorni, si percepiva negli sguardi e nei commenti taglienti. E quando finalmente Barbara D’Urso si è lanciata in pista, tutto è cambiato. Il suo quickstep con Pasquale La Rocca sulle note di “Maria Marì” ha incantato gli spettatori, ma la vera partita si giocava altrove: tra la giuria e la regina dello show. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

