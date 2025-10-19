TS – formazioni e risultato in tempo reale Next Gen a Rimini e le Women con la Lazio

2025-10-19 10:30:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di TS: 11:10. I precedenti tra Como e Juve. Como e Juventus si preparano a incrociarsi per la 29ª volta in Serie A, con un bilancio nettamente favorevole ai bianconeri: 15 vittorie, 10 pareggi e solo 3 affermazioni per i lariani. La scorsa stagione ha visto la Vecchia Signora imporsi in entrambe le sfide: un netto 3-0 all’esordio con Motta in panchina e un successo per 2-1 nel ritorno, firmato da una doppietta di Kolo Muani. La Juventus è imbattuta da ben 23 confronti consecutivi contro il Como nel massimo campionato (14 successi e 9 pareggi), con l’ultima vittoria dei lombardi che risale al lontano 20 gennaio 1952, un 2-0 al Sinigaglia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

