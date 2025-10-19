2025-10-19 22:55:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: L’epsiodio Parisi-Gimenez. Proteste scatenate dall’episodio decisivo del match, il contatto all’80’ nell’area di rigore viola tra Parisi e Gimenez. Una sbracciata del difensore della Fiorentina sul volto dell’attaccante del Milan che inizialmente l’arbitro non vede. Interviene il Var che dopo una lunga revisione porta Marinelli al monitor: review e decisione del calcio di rigore tra l’attesa del pubblico, con l’assenza dell’audio all’annuncio del verdetto a tutto lo stadio. Ovazione Leao, Pioli infuriato. Alla fine al minuto 86 è Leao ad arrivare sul dischetto, destro incrociato e tre punti che valgono il sorpasso a Roma, Inter e Napoli. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – Contatto Parisi-Giminez, Marinelli assegna il rigore con il Var in Milan-Fiorentina: cosa è successo