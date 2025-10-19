Trump-Zelensky il retroscena sulla lite | O accetti o verrai distrutto

È il Financial Times a rivelare alcuni dettagli sull'incontro alla Casa Bianca tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Il presidente Usa avrebbe esortato il leader ucraino ad accettare le condizioni imposte dalla Russia per porre fine alla guerra, avvertendo che Putin aveva dichiarato che avrebbe "distrutto" l'Ucraina se non avesse accettato. Addirittura il quotidiano parla di un faccia a faccia sfociato più volte in una "lite furibonda". Secondo le fonti, Trump ha gettato via le mappe della linea del fronte in Ucraina, ha insistito affinché Zelensky consegnasse l'intero Donbass a Putin e ha ribadito i punti chiave espressi dal leader russo nel loro colloquio del giorno prima. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Trump-Zelensky, il retroscena sulla lite: "O accetti, o verrai distrutto"

News recenti che potrebbero piacerti

Durante l'incontro alla Casa Bianca tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky il presidente Usa avrebbe esortato il leader ucraino ad accettare le condizioni imposte dalla Russia - facebook.com Vai su Facebook

#Trump a #Zelensky: “accetta le condizioni di #Putin o distruggerà il Paese”, imprecazioni e mappe gettate a terra - X Vai su X

Trump-Zelensky, la lite furibonda e le mappe dell'Ucraina gettate a terra: il retroscena del vertice alla Casa Bianca - Durante l'incontro alla Casa Bianca tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky il presidente Usa avrebbe esortato il leader ucraino ad accettare le condizioni imposte dalla Russia per porre ... Segnala msn.com

Trump-Zelensky, retroscena FT: “cedi Donbass o sarai distrutto”/ Kiev: “pronti al vertice Ungheria con Putin” - Retroscena Financial Times: cosa si sarebbero detti Trump e Zelensky: la cessione del Donbass, i missili e le mappe "buttate" ... ilsussidiario.net scrive

Trump, lite furibonda con Zelensky: «Cedi il Donbass o sarai distrutto». E lui: «Nessuna ricompensa a Mosca» - Durante l'incontro alla Casa Bianca tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky il presidente Usa avrebbe esortato il leader ucraino ad accettare le condizioni imposte dalla Russia per porre fine alla guerr ... ilmessaggero.it scrive