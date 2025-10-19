Trump ‘trolla’ i manifestanti il video con il presidente-re

(Adnkronos) – Donald Trump 'trolla' chi ha manifestato negli Stati Uniti nel 'No Kings Day'. Migliaia di persone sono scese in piazza in diverse città per protestare contro l'agenda dell'amministrazione considerata 'autoritaria'. Trump, con il ricorso all'intelligenza artificiale, ha reagito pubblicando due video sui suoi profili social. Nel primo, il presidente si propone come un . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

