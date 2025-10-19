Trump su un jet con corona bombarda i No Kings di liquami

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha postato sul suo social Truth un video, realizzato con l'IA, in cui a bordo di un caccia militare cosparge di un liquido marrone i manifestanti delle iniziative 'No Kings'. Nel video il tycoon, che indossa una corona, è al timone di un jet con scritto "King Trump". Il caccia sorvola una città, dove per strada è in corso un corteo: l'aereo di Trump "bombarda" i manifestanti con quelli che sembrano liquami. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump su un jet con corona bombarda i No Kings di liquami

Altri contenuti sullo stesso argomento

Donald Trump ha risposto alle mobilitazioni dei 'No Kings' definendole "contro l'America" e sul social Truth ha condiviso un video creato con l'intelligenza artificiale in cui lo stesso presidente, con in testa una corona da re, sale su un aereo militare e lancia leta - facebook.com Vai su Facebook

Donald Trump ha pubblicato un post su Truth Social con un video creato dall'intelligenza artificiale che lo mostrava mentre indossava una corona, pilotava un jet da combattimento "KING TRUMP" e bombardava una folla di manifestanti No Kings con del liquid - X Vai su X

“No Kings Day”, la reazione di Trump: pubblica video IA in un jet da combattimento che bombarda i manifestanti di New York - Quasi sette milioni di americani hanno sfilato in quasi tremila città sotto lo slogan “ No Kings ”, per urlare il no all’ autoritarismo crescente dell’ amministrazione del presidente degli Stati Uniti ... Si legge su tg.la7.it

Trump e il video su Truth: pilota un jet e scarica liquami sui cortei No Kings - Donald Trump ha diffuso sulla propria piattaforma Truth un filmato generato con l’intelligenza artificiale in cui, ai comandi di un caccia militare, cosparge di un liquido marrone i partecipanti alle ... lasicilia.it scrive

Trump usa l'intelligenza artificiale: con la corona da re sparge liquami sui manifestanti "No Kings" - Le manifestazioni hanno attirato quasi 7 milioni di persone in tutti i 50 stati, i repubblicani hanno risposto con un misto di iperboli, critiche e scherni. Segnala msn.com