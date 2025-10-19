Trump su un jet con corona bombarda i No Kings di liquami

Tgcom24.mediaset.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha postato sul suo social Truth un video, realizzato con l'IA, in cui a bordo di un caccia militare cosparge di un liquido marrone i manifestanti delle iniziative 'No Kings'. Nel video il tycoon, che indossa una corona, è al timone di un jet con scritto "King Trump". Il caccia sorvola una città, dove per strada è in corso un corteo: l'aereo di Trump "bombarda" i manifestanti con quelli che sembrano liquami. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

trump su un jet con corona bombarda i no kings di liquami

© Tgcom24.mediaset.it - Trump su un jet con corona bombarda i No Kings di liquami

Altri contenuti sullo stesso argomento

trump jet corona bombarda“No Kings Day”, la reazione di Trump: pubblica video IA in un jet da combattimento che bombarda i manifestanti di New York - Quasi sette milioni di americani hanno sfilato in quasi tremila città sotto lo slogan “ No Kings ”, per urlare il no all’ autoritarismo crescente dell’ amministrazione del presidente degli Stati Uniti ... Si legge su tg.la7.it

trump jet corona bombardaTrump e il video su Truth: pilota un jet e scarica liquami sui cortei No Kings - Donald Trump ha diffuso sulla propria piattaforma Truth un filmato generato con l’intelligenza artificiale in cui, ai comandi di un caccia militare, cosparge di un liquido marrone i partecipanti alle ... lasicilia.it scrive

trump jet corona bombardaTrump usa l'intelligenza artificiale: con la corona da re sparge liquami sui manifestanti "No Kings" - Le manifestazioni hanno attirato quasi 7 milioni di persone in tutti i 50 stati, i repubblicani hanno risposto con un misto di iperboli, critiche e scherni. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Trump Jet Corona Bombarda