Trump si è rifatto le palpebre e non sono venute bene Vanno di moda gli ‘occhi da gatto’ una follia No alle labbra a canotto | così il professor Carlo Gasperoni

Il professor Carlo Gasperoni, specialista in Chirurgia plastica ed estetica, ha all’attivo 18mila interventi. Interpellato da Il Corriere della Sera ha raccontato come si sta evolvendo il mondo della chirurgia estetica, soprattutto quali sono le richieste più strambe. “Oggi le ragazze e i ragazzi vogliono diventare esattamente come appaiono sui social nelle foto piene di filtri. Se l’immagine reale non corrisponde a quella virtuale, vanno in crisi – ha detto -. Io le richieste assurde o esagerate le respingo, la mia clientela lo sa, non mi rovino la reputazione “. Le richieste più gettonate? “Ora vanno i foxy eyes (occhi da volpe o da gatto) allungati verso l’esterno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

