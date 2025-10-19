Trump sa di aver bisogno di amici contro Xi

Per allentare l'asse Mosca-Pechino, gli States potrebbero aprire una nuova fase di relazioni economiche.

Altre letture consigliate

In un videomessaggio alla National Italian American Foundation di Washington, Giorgia Meloni ha ringraziato Donald Trump per aver ripristinato il Columbus Day. Poco dopo, il presidente Usa l’ha elogiata su Truth Social Vai su Facebook

Il WSJ scrive che Trump potrebbe aver capito da Gaza la lezione per Kyiv: la pace si conquista con la forza. E per questo potrebbe puntare a far pagare a Putin un prezzo alto - Tomahawk, sanzioni, beni russi - perché, dice il Wsj, “a volte i missili sono la vera f - X Vai su X

Trump accoglie Zelensky, speranza è che non ci sia bisogno dei Tomahawk - "La speranza è che non ci sia bisogno dei Tomahawk" e che "saremo in grado di finire la guerra senza i Tomahawk". Lo riporta iltempo.it

Vertice negli Usa, Zelensky preme su Trump per i missili. Ma il tycoon: sarebbe un’escalation. E poi: «Kiev e Mosca si fermino. La Storia dirà chi vinto» - Il presidente ucraino si è congratulato per il cessate il fuoco in Medio Oriente e ha suggerito che i Tomahawk possano essere uno strumento di pressione per spingere Putin al tavolo negoziale, ... Come scrive msn.com

Trump, non possiamo esaurire le nostre scorte di Tomahawk - Trump ha avvertito che gli Stati Uniti non possono "esaurire" le proprie scorte di Tomahawk, i missili a lunga gittata che Volodymyr Zelensky chiederà domani nella sua visita alla Casa Bianca. Lo riporta ansa.it