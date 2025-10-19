Trump-Putin cosa fare dopo l’incontro a Budapest L’opinione di Guandalini

Formiche.net | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due giorni fa, animato da dubbi, scrivevo che Trump avrebbe dato, a condizioni limitate di utilizzo, i missili tomahawk a Zelensky, rilevando come quest’azione fosse un macigno sugli sviluppi futuri del cammino di pace. Nella sua straordinaria imprevedibilità il Presidente degli Stati Uniti ha cambiato d’un tratto le intenzioni. Colloquio con Putin prima di vedere Zelensky, che chiedeva la forza delle armi americane per pressare il capo del Cremlino, e i tomahawk sono rimasti nei depositi in attesa del futuro incontro in Ungheria (comunque non è escluso che possono rientrare in corsa). Quello che è accaduto ci spiega molto. 🔗 Leggi su Formiche.net

