Trump posta su Truth Social il famoso refrain Io sono Giorgia | e a sinistra qualcuno starà masticando amaro… video

Secoloditalia.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chissà cosa starà pensando Elly Schlein dopo essersi tanto sperticata nel denigrare l’Italia e il governo italiano degli elogi social che il presidente Trump continua a elargire a Giorgia Meloni. L’ultimo risale a poche ore fa, quando, sulla sua piattaforma Truth Social, l’inquilino della Casa Bianca, impegnato in un’ennesima attestazione di stima nei confronti della premier, ha postato il famoso video in cui, in 21secondi, Giorgia Meloni, pronuncia il suo ormai celebre intervento: « Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana. E non me lo possono togliere!». Trump rilancia su Truth il celebre intervento di Meloni: “Sono una madre, sono cristiana”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

