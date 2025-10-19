Trump posta il video di Meloni | fegati rossi spappolati

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un videomessaggio al gala per i 50 anni della NIAF (Fondazione Nazionale Italia America), ha difeso le tradizioni condivise tra Italia e Stati Uniti, opponendosi a chi tenta di dividerle. "Ci sono forze che cercano di dividerci, di ridefinire la nostra storia e di distruggere le nostre tradizioni condivise. La chiamano cultura `Woke´", ha dichiarato, riferendosi alle polemiche sul Columbus Day in America. Meloni ha denunciato il tentativo di cancellare le celebrazioni di Cristoforo Colombo: "è un tentativo di cancellare la storia fondamentale degli italoamericani e di negare il loro posto speciale nell'arazzo di questa nazione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

