Trump posta il video di Meloni | fegati rossi spappolati

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un videomessaggio al gala per i 50 anni della NIAF (Fondazione Nazionale Italia America), ha difeso le tradizioni condivise tra Italia e Stati Uniti, opponendosi a chi tenta di dividerle. "Ci sono forze che cercano di dividerci, di ridefinire la nostra storia e di distruggere le nostre tradizioni condivise. La chiamano cultura `Woke´", ha dichiarato, riferendosi alle polemiche sul Columbus Day in America. Meloni ha denunciato il tentativo di cancellare le celebrazioni di Cristoforo Colombo: "è un tentativo di cancellare la storia fondamentale degli italoamericani e di negare il loro posto speciale nell'arazzo di questa nazione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Trump posta il video di Meloni: fegati rossi spappolati

Contenuti che potrebbero interessarti

Meloni: "La cultura woke cerca di dividere Italia e Usa che condividono i valori senza tempo della fede, della famiglia e della libertà". Trump posta su Truth un video della premier e riposta un tweet di LynneP che la loda. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Trump: “Il libro di Meloni ispirazione per tutti” e posta link per acquistarlo. “Grazie amico mio” - X Vai su X

Dazi, Meloni e il nuovo elogio di Trump: “Sfida l'Ue e tratta con noi, ottima mossa” - Nuovo elogio del presidente Usa Donald Trump a Giorgia Meloni con un post e un breve video pubblicati su Truth, in cui mette in risalto il ruolo del ... Da iltempo.it

Meloni: “Cultura woke cerca di dividerci, Columbus day non si cancella”. E Trump la elogia - La premier Giorgia Meloni in un video messaggio inviato per il gala della Fondazione nazionale Italia America, ha detto che "Ci sono forze che cercano ... Riporta fanpage.it

Meloni: “Cultura woke cerca di dividere Italia e Usa”. Trump la loda in un video - In un videomessaggio alla National Italian American Foundation di Washington, Giorgia Meloni ha ringraziato Donald Trump per aver ripristinato il Columbus Day. Secondo tg24.sky.it